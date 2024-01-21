منظمة المدن العربية تجتمع في بغداد بعد انقطاع 35 عاماً!

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أكمات أمانة بغداد، اليوم الأحد، تحضيراتها لإستضافة إجتماع المجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي سيقام في بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 35 عاماً.وذكرت الأمانة في بيان لها ، إنها قد أنجزت جميع استعداداتها لاستضافة الاجتماع الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي سيقام في بغداد في 24 و25 من شهر كانون الثاني الحالي تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام) برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.‎وبيّنت، أن العراق كان من الدول المؤسسة لهذه المنظمة التي أنشئت عام 1967 ومقرها الدائم في الكويت وترتبط باتفاقيات صداقة وتعاون وشراكات مع العديد من المنظمات والهيئات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الجامعات والمعاهد المتخصصة في مجالات نشاطها.وتابعت، أن المنظمة تعد عضواً في منظمة المدن المتحدة والسلطات المحلية وتحظى بصفة مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية والعالمية.‎وأضافت، أن من أهدافها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول لها من خلال البرامج وتبادل الخبرات والتجارب وكذلك تعزيز مؤشرات النمو وتأمين مستلزمات الساكنين، والمساهمة في تعزيز دور المدينة وجعلها جاذبة للعيش، والعمل على قيام مدن مرنة وشاملة وآمنة ومستدامة، لافتة إلى، أن المنظمة تهدف أيضاً الى تمكين المدن عبر تطوير خارطة طريق تحقق لها الاستقلال المالي، الى جانب العمل على بناء مدن المستقبل مع التطلع للعمارة المعاصرة من دون فقدان الهوية والجذور التراثية العربية والإسلامية وكذلك السعي للارتقاء بالحياة الثقافية في مجتمعات المدن.وتحتفل البلدان العربية يوم 15 مارس من كل سنة بيوم المدينة العربية الذي يُصادف تاريخ تأسيس منظمة المدن العربية في سنة 1967 واستقرارها الدائم في مدينة الكويت. ويهدف هذا الاحتفال إلى التوعية بأهمية الفضاء الحضري والمدن، وتثمين دورها في توفير الخدمات وتسهيل الحياة اليومية للسكان.والعام الماضي 2023، تم الاحتفال بمرور 56 سنة على تأسيس منظمة المدن العربية في مدينة الكويت والتي بلغ عدد المؤسسات التابعة لها سبع مؤسسات تعني بقضايا وأنشطة تتصل بعملية النهوض بالمدينة العربية وساكنيها وهي (المعهد العربي لاتماء المدن في الرياض، ومركز البيئة للمدن العربية في دبي، والمنتدى العربي للمدن الذكية وكذلك مجموعة العمل الثقافي في مدينة عمان، وجائزة المدن العربية في الدوحة، ومؤسسة التراث والمدن التاريخية في تونس، وصندوق تنمية المدن العربية).وهذه المؤسسات لا تتردد عن تلبية احتياجات المدن لرفع كفاءة وأداء كوادرها وأجهزتها، وكذلك في عقد ورش العمل والندوات العلمية والعملية التي قد تحتاجها المدينة أو البلدية أو المحافظات العربية لتطوير قطاعاتها ومشروعاتها المختلفة، بحسب مسؤولين عرب.ويتواصل عمل مؤسسات المنظمة في عقد الورش والندوات التي تتصل بالمجالات الصحية المستدامة والتنمية، حيث شكلت هذه المدن مناطق تنافس واستقطاب للعديد من المؤتمرات والمهرجانات الدولية، كمدينة دبي التي نظمت المؤتمر الدولي اكسبو 2020، ومؤخرا تنظيم دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022.