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مناقشة نيابية للمشاريع المتلكئة والبالغة قرابة ال 1400 مشروعاً!


إجتمعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي، اليوم الأحد، لبحث حصيلة التوصيات الناتجة عن حراك أعضاء اللجنة الميداني وإحصاء المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا لمختلف القطاعات الخدمية واهمية متابعتها وإيقاف نزف اهدار المال العام.
وذكرالمكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيانه، أن رئيس لجنة الخدمات والإعمار النائب الحميداوي فتح باب المداخلات خلال الاجتماع للاستماع إلى الاقتراحات والرؤى لأعضاء لجنة الخدمات، تمحورت ردم الفجوة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وضرورة التعاون وتفعيل الدور التشريعي وتحريك المشاريع التي تقع ضمن اختصاص لجنة الخدمات وعلى رأسها قانون العاصمة والعشوائيات والاسكان والطرق.
وناقش الحضور حصيلة التوصيات الناتجة عن متابعة أعضاء لجنة الخدمات الميدانية وإحصاء المشاريع المتلكئة البالغة 1400 مشروعا لمختلف القطاعات الخدمية واهمية متابعتها وإيقاف نزف اهدار المال العام الناتج عن تلكؤ الشركات وعدم كفاءتها وقدرتها على الإنجاز وفق المعايير المحددة في العقود والمدد المقررة.
وأفضى التباحث عن جدولة أولوية إستضافات لجنة الخدمات والإعمار النيابية الخاصة بالمحافظين والوزراء والزيارات الميدانية لمشاريع محافظات العراق، كافة فضلا عن مشاريع المدن المحررة بغرض الدعم والمتابعة والتقويم من قبل لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بحسب البيان.
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مناقشة نيابية للمشاريع المتلكئة والبالغة قرابة ال 1400 مشروعاً!
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