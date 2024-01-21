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إنهاء تكليف رئيس المصرف العراقي للتجارة من مهام عمله


إستنادا لتوجيهات الرئيس محمد شياع السوداني، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد 21 كانون الثاني/يناير 2024، قرار إنهاء تكليف رئيس المصرف العراقي للتجارة محمد جواد كاظم من مهام عمله.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء (بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً بكتابنا بالعدد (2390700) في 2023/1/23 وإشارة إلى الأمر الديواني رقم (187) الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ق/2882/42/5/2 في 2023/6/12، إستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر إنهاء تكليف محمد جواد كاظم من مهام عمله رئيساً للمصرف العراقي للتجارة وتكليف مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح حسين حمودي بمهام مدير عام المصرف العراقي للتجارة إضافة لمهامه).
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