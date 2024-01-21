إهمالا ولا مبالاة لماء الشرب بشط العرب!

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صرّح مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بأن البصرة مستمرة في تسجيل درجات عالية من التلوث، فيما رصدت إهمال ولا مبالاة بالنسبة لمياه الشرب في مناطق شط العرب.وذكرت المفوضية في بيان لها، إن الملف الاول ضمن مساحة الحقوق الا وهو الحق في الحياة ومن هذا الملف هو ضرورة توافر مياه صحية غير ملوثة، والتي وللأسف باتت حتى المياه التي تحمل (تلوثا) تكاد تشح في محافظة يلتقي فيها نهران عملاقان ويولدان شط له من التاريخ ما يستحق الكثير مع بقاء (الخطط الحكومية لتحلية مياه البحر أو معالجة تلوث المياه حاضرة في الاعلام دون الأرض) مع اقتراب (الكارثة) في سنوات قليلة قادمة.وأشارت، رغم جهود مدير ماء البصرة الا ان هذا لا يعفي الإهمال الكبير واللامبالاة لانقطاع الماء عن مناطق شاسعة في قضاء شط العرب وبعدها ينوه قاطع ماء شط العرب بقطع المياه لإصلاح الخلل ويطالب الناس بملأ خزاناتهم من أنابيب فارغة من المياه كما ينوه المكتب إلى ضرورة اهتمام الحكومة المحلية إلى (وصول مياه ملوثة ينعدم فيها أي من عمليات التعقيم أو حتى التصفية) للعديد من مناطق البصرة وبشكل متكرر، كما يأمل المكتب بعدم اهمال تحذيراته إلى الحكومتين المركزية والمحلية في ملف التلوث البيئي الخطير للغاية للمياه والهواء والتربة.