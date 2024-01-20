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الدفاع تعلن توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو منافي للضوابط العسكرية!


 قررت وزارة الدفاع، اليوم السبت،  توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الوزارة في بيانها: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ (١٠٣) أعوام من البطولات والتضحية.
وأضاف البيان، بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ماتداولوه ومحاسبتهم وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري.
وأكدت الوزارة انها ستعاقب اي منتسب او ضابط يمارس اي عمل من شأنه ان يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك اي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه باي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو لضابطين في الجيش العراقي احدهم يصفع الآخر.
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الدفاع تعلن توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو منافي للضوابط العسكرية!
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