برلماني: حكومة الإقليم تحاول ترحيل ازمة الرواتب الى المركز

رهن عضو مجلس النواب، محمد القدري، اليوم السبت، حل ملف رواتب موظفي كردستان بإنهاء المشاكل المالية المتعلقة بين بغداد وأربيل، فيما أكد أن الإقليم يحاول نقل الضغط الى المركز.

وقال القدري، في حديث ل / المعلومة /، إن "الحصص المالية المخصصة لإقليم كردستان بقانون الموازنة المالية يحصل عليها بشكل مستمر، وهو معني بتصريف شؤونه الداخلية من بينها تسديد رواتب موظفيه".

وأشار الى، أن "الحكومة المركزية قدمت عدة قروض مالية من أجل غاية أساسية وهي توزيع الرواتب للموظفين".

وأضاف، أن "هناك مشاكل مالية عالقة بين المركز والاقليم"، مؤكداً أن "كردستان يحاول نقل قضية الرواتب الى المركز من أجل ممارسة الضغوط على الحكومة الاتحادية".

وتابع عضو مجلس النواب: "اذا لم تكن هناك حلولاً حقيقية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فمن غير الممكن إيجاد حل لملف رواتب الموظفين في كردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، العاصمة بغداد، والتقى مع رئيسي مجلسي القضاء، الأعلى فائق زيدان، والوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة أزمة رواتب موظفي كردستان.

وتستمر معاناة الموظفين في إقليم كردستان جراء السياسة الجائرة التي تمضي بها عائلة بارزاني من خلال الاستحواذ على جميع الأموال التي ترسلها الحكومة المركزية، فضلا عن وضع يدها على جميع عائدات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب التي تستولي عليها بمعزل عن حكومة بغداد.