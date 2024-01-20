ضربات جوية تدك أوكار فلول داعش الإرهابي في ديالى وكركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة توجيه ضربات جوية لمضافات فلول داعش الإرهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

بيان لقيادة العمليات قال أن طائرات السزنا كرفان وبمعلومات استخبارية دقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة قامت بتوجيه ضربة جوية ساحقة لخلايا الارهاب الداعشي في وادي الشاي /قاطع عمليات كركوك ما أسفر عن تدمير تلك المضافات بالكامل فيما شرعت قوة من مديرية الاستخبارات في قاطع عمليات كركوك بتفتيش المكان ومعاينته بهدف الوقوف على خسائر العناصر الارهابية في هذا المكان.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان آخر توجيه ثلاث ضربات ضد اوكار العدو ومضافاته بالاستناد الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة ضمن عمليات ” وعد الحق” في قاطع عمليات ديالى