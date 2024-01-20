برلماني يكشف عن اكتمال اللجنة المشتركة لإخراج القوات الامريكية.. ماذا عن واشنطن؟

كشف عضو مجلس النواب محمد الصيهود، اليوم السبت، عن اكتمال اعضاء اللجنة العراقية المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لإخراج القوات القتالية الأجنبية من البلد، فيما اكد ان الحكومة تنتظر اكتمال أعضاء اللجنة الامريكية من اجل التمهيد لعملية الاخراج وبدء الاجتماعات الثنائية.

وقال الصيهود في حديث ل / المعلومة /، إن "جدية الحكومة بإخراج قوات واشنطن ستطبق على ارض الواقع من خلال المدد الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها من الطرفين"، مشيرا الى ان "اللجنة العراقية شكلت من فريق حكومي وذوي الاختصاص الدبلوماسي".

وتابع، ان "الحكومة اتخذت قرارا نهائيا بوضع جدول زمني لإخراج القوات القتالية من البلد خلال الفترة المقبلة"، مردفاً ان "اعضاء اللجنة العراقية المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لإخراج قواتها القتالية من البلد قد اكتملت".

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه: انه "لا مصلحة للعراق من استمرار تواجد القوات القتالية لواشنطن في القواعد العسكرية"، مبينا ان "الحكومة تنتظر اكتمال أعضاء اللجنة الامريكية من اجل التمهيد لإخراج القوات القتالية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد على تشكيل اللجان المشتركة من اجل وضع مدد زمنية وجدولة واضحة لإخراج القوات القتالية الامريكية من البلد، بالنظر الى السلبيات العديدة جراء استمرار تواجدها المرفوض من الحكومة ومجلس النواب والشعب.