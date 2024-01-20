النزاهة: الإيقاع بثلاثة متهمين وضبطهم متلبسين بالابتزاز والرشوة

أفادت مديرية تحقيق بغداد في دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة، السبت، بتنفيذ عمليتين أسفرتا عن ضبط ثلاثة متهمين؛ على خلفية قيامهم بابتزاز المراجعين وتسلم رشاوى؛ لقاء إنجاز معاملاتهم وإيهامهم بالتعيين.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، أن "فريق عمل من قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في البياع، وتمكن من ضبط موظف الحاسبة وشخص آخر ليس له أية صلة وظيفية بالدائرة؛ إثر ابتزاز مراجعي الدائرة ومساومتهم وطلب مبالغ مالية منهم مقابل إنجاز معاملاتهم".

وأضاف المكتب أن "أحد المتهمين يقوم، بالاتفاق مع المراجعين على دفع مبلغ مئة ألف دينار لإنجاز المعاملة، وفي حالة عدم الدفع يقوم موظف الحاسبة باختلاق حجج واهية لعدم إتمام المعاملة، إلا بعد دفع المبلغ للشخص الآخر"،

مبينا أنه "تم ضبط المتهمين اللذين قاما بإنجاز العديد من المعاملات بتلك الطريقة، وضبط مراسلات ومستمسكات وسندات في الهاتفين الشخصيين الخاصين بالمتهمين".

وتابع المكتب أن "فريق عمل المديرية قام بضبط متهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ ألفي دولار أميركي رشوة من أحد المواطنين؛ لقاء وعده بالتعيين"، مشيراً إلى أن "الفريق - الذي قام بالمراقبة والتحري - تمكن من ضبط المتهم في أحد مطاعم العاصمة بغداد متلبسا بتسلم الرشوة".

وأشار إلى "تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين الثلاثة والمستمسكات المضبوطة أمام أنظار قضاة التحقيق المختصين الذين؛ قرروا توقيفهم واستكمال الإجراءات القانونيـة في القضيتين".