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الحشد يفرض طوقا امنيا بالقرب من الحدود السعودية


 افاد مصدر في قوات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، السبت، بفرض اجراءات امنية غير مسبوقة على مناطق منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار اثر تهديدات ارهابية .

وقال المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش فرضت طوقا امنيا على مناطق منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار ، بعد رصد تحركات لعناصر التنظيم الاجرامي في تلك المناطق ".

وأضاف، ان "القوة نشرت المزيد من الحواجز الامنية الثابتة والمتحركة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني ، مبينا ان" قوات من الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر التنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة ما دعاها الى اقتحام تلك المناطق لتعقب المجاميع الارهابية والقضاء عليها للحيلولة دون وقوع اي خرق امني ".

 واشار الى ان "القوات الامنية تمكنت من تدمير عددا من المضافات والانفاق السرية للعناصر التنظيم الاجرامي وابطال مفعول عدد من الاسلحة غير المنفلقة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرتهم على تلك المناطق".

يشار الى ان قوة امنية من الحشد الشعبي في مناطق غربي الانبار نفذ عملية امنية خارج حدود المحافظة باتجاه محافظة صلاح الدين وتمكنت من قتل قيادي بارز في التنظيم الاجرامي واربعة من مساعديه ".

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