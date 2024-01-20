الحشد الشعبي يصد هجوماً إرهابيا على سيطرة أمنية غرب الأنبار

أفاد مصدر أمني، السبت، بصد هجوم لعناصر عصابات داعش الإجرامية على سيطرة أمنية لقوات الحشد الشعبي في مناطق صحراء غرب الأنبار.

وقال المصدر في تصريح ل/ المعلومة /، إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي والجيش تمكنت من صد تعرض لعناصر عصابات داعش الإجرامية استهدف سيطرة أمنية على الطريق الرابط بين قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين باتجاه قضاء حديثة غرب الأنبار".

وأضاف، أن "التعرض يعد الثالث من نوعه في غضون أسبوع بعد هجوم مماثل شنه عناصر التنظيم الإجرامي على القوة أعلاه وأسفر الهجوم في حينه إلى استشهاد 3 جنود".

وبين المصدر أن "القوة أطلقت وابلاً من العيارات النارية من أسلحة خفيفة ومتوسطة على مجموعة من إرهابيي داعش كانوا يستقلون عجلة دفع رباعي كانت تروم شن هجوم ثانٍ على قوات الجيش، إلا أنها تصدت بمقاومة عنيفة اضطرتها إلى الانسحاب والهروب باتجاه مناطق عمق الصحراء الغربية".

يشار إلى أن مصدر أمني أكد في وقت سابق عن مقتل قيادي في التنظيم الإجرامي وأربعة من مرافقيه من قبل قوة أمنية مسنودة بقوة من الجيش على الطريق الرابط بين قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين باتجاه صحراء قضاء حديثة غرب الأنبار.