الاعرجي يبحث مع السفير الإيراني الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن الأعرجي قد استعرض مع السفير الإيراني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار.وأضاف، كما جرى التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تنمية وتعزيز تلك العلاقة التأريخية، واحترام سيادة البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة".من جانبه جدد السفير الإيراني حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار وتطوير العلاقة الإستراتيجية مع العراق، مشيرا إلى أن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال التفاهم والحوار البنّاء.