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السيد احمد الصافي يلتقي وفدا شبابيا من المانيا ويحثه على عكس الصورة الحقيقية للاسلام


 اكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد الصافي لوفد شبابي من ألمانيا، ضرورة العمل على عكس صورة الدين الاسلامي بشكل صحيح .

وقال السيد الصافي خلال استقباله الوفد ،الذي قدم من عدة ولايات المانية لزيارة المراقد المقدسة، إنّ "الحديث مع الأخوة حديث شيق وطيب، ونحن نُسر عندما يفد الأخوة من بلاد الغرب إلى الحواضر الإسلامية والتاريخية العريقة كمحافظة النجف الأشرف".

واضاف ، مخاطبا اعضاء الوفد :" لا تستعجلوا في تبني أي فكرة أو سلوك ما لم تتأملوا فيه كثيرًا وتتأكدوا من صحته وسلامته ومعرفة من جاء بهذه الفكرة، والنقطة الثانية لا تبتعدوا عن طريق الاستشارة، وبالنسبة للأفكار حاولوا أن تستشيروا رجلاً أو جهة حريصة عليكم وغير فاشلة وتملك القدرة الحقيقية على أن تعطيكم مشورة صحيحة، خصوصًا مع وجود الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الإنسان يتأثر فكره وقد يتبنى سريعًا بعض الأفكار".

واكد :"أنّ الإنسان إذا كان لديه أصدقاء جيدون ومجموعة من الذين يتخذهم آباء، سيكون في حصانة، وهذه نقطة مهمة أن تكون أفكار الإنسان محصنة، فالأفكار أخطر من الحروب، وقد ينتهي فيها بعض الأفراد، فالأفكار الخطرة قد تنتهي بها أمم بكاملها".

وحث اعضاء الوفد على عكس صورة الدين الاسلامي بشكل صحيح ، مبينا :" ان السلوكيات العامة فيها جانبان، جانب نعكسه للآخرين ونقول هكذا أدبنا ديننا، والجانب الثاني فيما بينكم، لا بد أن يحافظ أحدكم على صاحبه، والحفاظ عليه حتى في ظهر الغيب، وخلال زيارة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) أشركوا إخوتكم في الدعاء".212

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