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بالتنسيق مع القضاء العراقي ..محكمة في البرتغال تحكم بالسجن على شقيقين ينتميان لداعش من الموصل


 اعلن مصدر في شرطة نينوى ، ان محكمة دولية في البرتغال اصدرت حكما على شقيقين ينتميان لداعش الارهابي ، فرا من الموصل ابان معارك التحرير .

وقال المصدر  :" ان المحكمة اصدرت على الداعشيين حكما بالسجن 16عاماً للاول ، والثاني 10سنوات ، بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثلاً بمحكمة استئناف نينوى ، ومن خلال الاستماع لشهادات الشهود عبر دائرة تلفزيونية ".

واوضح :" ان الشقيقين ، وهما من سكنة حي الزهور ، كانا منتميين لداعش الارهابي ابان سيطرة التنظيم على مدينة الموصل"

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بالتنسيق مع القضاء العراقي ..محكمة في البرتغال تحكم بالسجن على شقيقين ينتميان لداعش من الموصل
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