بالتنسيق مع القضاء العراقي ..محكمة في البرتغال تحكم بالسجن على شقيقين ينتميان لداعش من الموصل

اعلن مصدر في شرطة نينوى ، ان محكمة دولية في البرتغال اصدرت حكما على شقيقين ينتميان لداعش الارهابي ، فرا من الموصل ابان معارك التحرير .

وقال المصدر :" ان المحكمة اصدرت على الداعشيين حكما بالسجن 16عاماً للاول ، والثاني 10سنوات ، بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثلاً بمحكمة استئناف نينوى ، ومن خلال الاستماع لشهادات الشهود عبر دائرة تلفزيونية ".

واوضح :" ان الشقيقين ، وهما من سكنة حي الزهور ، كانا منتميين لداعش الارهابي ابان سيطرة التنظيم على مدينة الموصل"