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إتلاف 13 كيلوغراماً و846 حبة من المخدرات من قبل لجان وزارة الصحة!


أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إتلافها 13 كيلوغراماً من المخدرات و(846) حبة من المؤثرات العقلية.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أنه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة الإتلاف والدكتور أياد حسن التميمي مدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة وكافة أعضاء اللجنة المختصة تم إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".
وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام المعاضيدي إنه "تم إتلاف أكثر من (13) كيلوغراماً من المخدرات و(846) حبة من المؤثرات العقلية التي تم ضبطها وفق محاضر قانونية وحفظها بدائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد حيث تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد منها".
وأشار الى أن "اللجنة مستمرة بعملية إتلاف المخدرات المضبوطة وبشكل مستمر في بغداد والمحافظات".
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إتلاف 13 كيلوغراماً و846 حبة من المخدرات من قبل لجان وزارة الصحة!
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