رئيس كتلة حقوق النيابية يكشف عن توجهات البرلمان بشأن اخراج القوات الامريكية

كشف رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، الخميس، عن توجه مجلس النواب للفصل التشريعي عن اصدار قرار ملزم للحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية.

وقال الساعدي في تصريح لـ / المعلومة/، إن "امام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي تحديات كبيرة في اصدار القرارات والقوانين المهمة على المستويين الأمني والاقتصادي".

وأضاف انه "في مقدمة تلك التحديات التوجه الى اصدار قرار ملزم للحكومة ومؤكد لقرار مجلس النواب في دورته السابقة بضرورة جدولة انسحاب القوات الأجنبية وبمقدمتها القوات الامريكية".

وبين، انه "في حال لمسنا حالة من التسويف والعمل غير الجاد من قبل الطرفيين للقرار سوف نلجأ الى تشريع قانون بإخراج تلك القوات " .

وكشف الساعدي، عن "وجود توجه لدى اغلب القوى السياسية بالذهاب الى الطعن باتفاقية الاطار التنسيقي المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وذلك لعدم التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية".

وفي وقت سابق، اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق.