الحشد ينعى منتسبًا استشهد باشتباك مع “داعش” في صحراء الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، استشهاد أحد مقاتليها في عملية بصحراء الأنبار.

وذكر بيان للهيئة، “تزف هيئة الحشد الشعبي الشهيد البطل مقاتل اللواء 57 بالحشد الشعبي فاضل حسون عويد كياض الجغيفي، ونال المقاتل الجغيفي وسام الشهادة خلال عملية بطولية للواء في قاطع عمليات الجزيرة بمحافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل ما يعرف بوالي داعش وأربعة من معاونيه”.

وأضاف البيان: “وإذ نعزي ذوي الشهيد ورفاقه، نجدد بهذه المناسبة عهد المخلصين بإكمال مسيرة الشهيد ورفاقه المضحين بملاحقة فلول الارهاب ودحرهم وتطهر أرضنا العراق العظيم من دنسهم”.