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خبير امني يحدد المدة الزمنية "الكافية" لانسحاب القوات الأجنبية من العراق


حدد الخبير الأمني والاستراتيجي، عقيل الطائي، اليوم الخميس، المدة التي تحتاجها القوات الأجنبية للانسحاب من العراق، فيما اعتبر موقف السوداني في دافوس "ينسجم" مع رغبة العراقيين.

وقال الطائي، في حديث ل/ المعلومة/، إن "تصريحات وأجوبة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني في حوار خلال مؤتمر دافوس حول تواجد القوات الأجنبية وعلي رأسها قوات الاحتلال الأمريكية، كان واضحا وينسجم مع رغبة العراقيين والقوى الوطنية في انسحاب القوات الأجنبية".

وأضاف، أن "هنالك جدية في هذا الأمر بسبب قدرة القوات المسلحة العراقية بما فيها الحشد الشعبي، على حماية العراق والتصدي لعصابات داعش والحفاظ على الحدود والأمن الداخلي".

وأوضح الخبير الأمني، أن "جدولة إخراج القوات الأجنبية من العراق أمر مهم، وفق جدول زمني محدد يقدره الجانبان"، لافتا إلى أن "انسحاب القوات الأجنبية يحتاج إلى سنة لإخلاء القواعد العسكرية والمقرات وتسليمها بالتعاقب إلى القيادات العراقية".

وأكد الطائي، أن "التحالف الدولي يجب ان يرضخ الى قرار الحكومة العراقية"، مشيرا الى أن "هذا القرار سيادي وامني وسياسي يجب ان يتخذه القائد العام والقادة العسكريين ولا يخضع الى امزجة البعض في بقاء القوات المحتلة ورغبات بعض السياسيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال جلسة الحوارية، ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أن مبررات وجود قوات التحالف الدولي في العراق انتهت، فيما أكد أن إخراج التحالف الدولي مطلب شعبي ونحن جادون بتنفيذه.

وأصدرت أغلب القوى السياسية العراقية تأييدها لرئيس الوزراء بشأن خطوات إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد سلسلة من الاعتداءات ضد القوات الأمنية العراقية.

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