رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب في غزة

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صرّح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب في غزة.حيث جرى الحديث إثرلقاء السوداني اليوم الخميس برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش منتدى دافوس المنعقد في سويسرا.واستعراض اللقاء العلاقات العراقية الأوروبية ومسارات تنميتها، وكذلك بحث الأوضاع الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأحداث في قطاع غزة.كما جرى التباحث في مستقبل دور التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق، إذ أشار السوداني إلى تمكن القوات المسلحة العراقية بجميع أصنافها، من بسط الأمن وقطع دابر الإرهاب، وباتت الأوضاع مؤهلة لإنهاء دور التحالف والانتقال إلى علاقات التنسيق الأمنية الثنائية بين العراق والدول الصديقة.وبين أهمية أن تخطو الدول الأوروبية خطوات مسؤولة، وأن تتعاون مع العراق على إنهاء ملف مخيم الهول، وأن تتسلم مواطنيها وتتحمل المسؤولية الأمنية عنهم.بالمقابل، أعربت فون دير لاين عن تقديرها مواقف العراق تجاه تطورات الأوضاع في غزة، وجهود الحكومة العراقية في احتواء التداعيات، مؤكدة قلق المفوضية إزاء اتساع رقعة الصراع، وعزمها على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.ورحبت كذلك بالجهود الساعية إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، مؤكدة المضي في مجال توسعة الاستثمارات ومشاركة الشركات والمؤسسات الأوروبية في مشاريع التنمية الاستراتيجية الجارية في العراق.