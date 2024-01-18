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القصة الكاملة لمقتل "والي الجزيرة" في الأنبار


كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير 2024، تفاصيل العملية الأمنية التي أدت الى قتل مفرزة إرهابية وعلى رأسها ما يسمى والي الجزيرة في محافظة الانبار.

والقيادة ذكرت في بيان ان "قيادات عمليات الجزيرة الفرقة "7" السابعة والحشد العشائري وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش تمكنوا من قتل اربعة ارهابيين على رأسهم ما يسمى والي الجزيرة والقضاء على كامل افراد المفرزة الارهابية اثناء الاشتباك معهم في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وغرب نينوى في جسر البكة".

وأضافت انه "في هذه العملية الأمنية، ارتقى شهيد من الحشد العشائري دفاعا عن ترابه وتنفيذا للواجب الوطني المقدس".

وتابعت ان "القطعات الامنية من قيادات عمليات غرب نينوى والجزيرة وصلاح الدين وبأشراف وتواجد ميداني لقائد القوات البرية تستمر بواجباتها في مطاردة وتعقب الارهابيين ضمن عملياتها الواسعة في صحراء الانبار وصلاح الدين ونينوى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، مقتل 4 إرهابيين من بينهم ما يسمى والي الجزيرة، بعملية امنية في محافظة الانبار.

وقال الخفاجي، ان "قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري وبعمل نوعي تمكنوا من قتل 4 ارهابيين من ضمنهم ما يسمى والي الجزيرة في محافظة الانبار"، دون المزيد من التفاصيل.

 وتواصل القوات الأمنية منذ عدة أشهر ما تصفه بعمليات استباقية ضد خلايا وجيوب من بقايا تنظيم "داعش"، تنشط في الجانب الشمالي ضمن محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وأجزاء من ديالى، مستغلة المناطق الجبلية الوعرة للاحتماء والتخفي فيها.

وتُعد المحافظات المحررة من قبضة التنظيم الإرهابي (كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى)، من أكثر المحافظات التي تسجل تحركات لعناصر "داعش" وأعمال عنف في البلاد.

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