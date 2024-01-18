السجن 15 سنة بحق خاطفي مواطن في كربلاء

أصـدرت محكمـة جنايـات كـربلاء، اليوم الخميس، حكمـين بالسجن لمدة خمس عشـرة سـنة بـحـق مدانين اثنين عن جريمة خـطـف مـواطن فـي مدينـة كـربلاء المقدسة ومســاومة ذويهـم مقابـل الحصـول علـى مبـالغ ماليـة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان "الخـاطـفين قـاما بخطـف المشـتكي وتوثيـق يديه وعصـب عينيه وحجـزه فـي احـد الـمنازل مقابل حصولهم على مبالغ مالية".

وأضاف أن "الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة ٤٢١/ ج/ هـ واستدلالا بالمادة ١٣٢ / ١ من قانون العقوبات".