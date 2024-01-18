السوداني: انتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لاستقرار أمن العراق

اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، انتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لاستقرار الوضع الأمني في العراق، لافتا الى ان العراق يريد "المباشرة فورا" بإنهاء ملف وجود التحالف.

وقال السوداني في جلسة حوارية ضمن منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن "العراق حكومة وشعبا يحترم الموقف الدولي الذي أسهم في دحر داعش"، مشددا على أن "مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت بعد دحر داعش".

وأضاف السوداني، "بدأنا بتنفيذ التزامنا عبر إجراء حوار مع التحالف الدولي لإنهاء وجوده في العراق"، مستدركا "نريد المباشرة فورا بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وان انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن العراق".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين (15 كانون الثاني 2024) إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بنسخته الـ54.

ويُعقد منتدى دافوس هذا العام تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، وسيناقش عدة قضايا سياسية، في مقدمتها الحرب على غزّة، وقضايا اقتصادية ومناخية وصحية تشكل تحديات كبيرة يواجهها العالم اليوم".