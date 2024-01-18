الأخبار

تثبيت المشرفين التربويين بين المالية ولجنة التربية


إستقبلت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الخميس، رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب سعاد الوائلي، وبحثت معها آليات انهاء ملف تثبيت شريحة المشرفين التربويين ضمن ملاك وزارة التربية.
حيث أوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له، بأن وزير المالية قد إستقبلت رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني لحسم ملف تثبيت المشرفين التربويين.
وجرى في اللقاء بحث آليات انهاء ملف تثبيت شريحة المشرفين التربويين ضمن ملاك وزارة التربية، ومناقشة عمل اللجنة المكلفة ومتابعة آخر ما توصلت اليه من نتائج.
وأكدت وزير المالية على ان الوزارة تولي إهتماماً بالغاً تجاه حسم كافة الملفات المرتبطة بعملها وفق مانصت عليه القوانين والتعليمات المنسجمة مع بنود الموازنة الإتحادية العامة.
ولفتت الى إنه سبق لوزارة المالية مفاتحة الجهات المرتبط عملها بشريحة المشرفين، لغرض تزويدها بالبيانات المطلوبة مثل اعداد المدارس المشمولة لكل مديرية وليس العدد الإجمالي للوزارة، فضلا عن تحديد الاعداد الفعلية المطلوبة للمشرفين التربويين والإختصاصيين، الى جانب دعوة وزارة المالية الى عقد اجتماع بلجنة الامر الديواني ومناقشة الدراسة المقدمة بغية رفع التوصيات اللازمة بشأنها .
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأمر الديواني المشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء، اقرت وفق اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 15 آب 2023، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التخطيط رئيساً، ومدير عام مديرية الاشراف التربوي ومعاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية وممثل وزارة المالية والمستشار القانوني في مجلس الوزراء.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البصرة تنتفض ضد شعلان الكريم وتمجيد البعث
الدين الداخلي و الخارجي للعراق، هل هو في مرتبة تصنيف مستقرة؟
تثبيت المشرفين التربويين بين المالية ولجنة التربية
توقعات تشير إلى إنخفاض بأسعار النفط ! هل سيؤثر في الإعمار وتامين الرواتب؟
مقتل 4 إرهابيين في الأنبار بينهم والي الجزيرة
شخص يطلق النار بمستشفى فيصيب اثنين وينتحر في بغداد
محادثات هاتفية بين امين مجلس الامن القومي الايراني ومستشار الامن الوطني العراقي
خبير نفطي: الشركة الانغولية مجهولة وغير كفوءة
طلب نيابي للتحقيق بدخول اشخاص من خارج البرلمان في جلسة إنتخاب ريس البرلمان!
إستحداث منصب الموظف الأقدم لوزارة الداخلية!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك