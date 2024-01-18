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محادثات هاتفية بين امين مجلس الامن القومي الايراني ومستشار الامن الوطني العراقي


أجرى ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ومستشار الأمن الوطني العراقي اتصالا هاتفيا تناول العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء، اكد ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي أكبر أحمديان، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، على جهود إيران والعراق لحفظ وتوفير أمن البلدين.

كما أكد اكبريان أن أي عملية يقوم بها الكيان الصهيوني انطلاقا من اي بلد كان ضد الشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية لن يتم تحملها بأي شكل من الاشكال.

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محادثات هاتفية بين امين مجلس الامن القومي الايراني ومستشار الامن الوطني العراقي
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