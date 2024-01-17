طلب نيابي للتحقيق بدخول اشخاص من خارج البرلمان في جلسة إنتخاب ريس البرلمان!

قدم النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر، اليوم الأربعاء، طلباً لرئاسة المجلس بفتح تحقيق لبيان أسباب تواجد عدد من الأشخاص في مجلس النواب بجلسة اختيار رئيس المجلس.حيث وجّه النائب احمد مظهر الجبوري طلبا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتحقيق بأسباب تواجد عدد من الأشخاص خلال جلسة اختيار رئيس مجلس النواب يوم في يوم 14/1 /2024.وتابع موضحاً، حيث وردنا قيامهم بالتواصل بشكل مباشر مع بعض النواب واستخدامهم تصرفات تسيء للمجلس وأساليب غير قانونية الهدف منها التأثير على إرادة أعضاء المجلس وعلى خياراتهم بالتصويت وهذا ما يتنافى مع القانون والنظام الداخلي للمجلس.والأسماء هم كلٌ من:1- ليث الدليمي / نائب سابق2- طالب العيساوي/ موظف في الوقف السني3- ايمن عباس اسود الجيلاوي/ موظف في محافظة مجلس الانبار4- يزن مشعان الجبوري



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