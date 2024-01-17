وزير العمل يحدد عدد الاسر المشمولة براتب الرعاية بعموم المحافظات

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صرّح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، عن عدد العوائل المشمولة براتب الرعاية بعموم العراق، فيما أشار الى انها بلغت 900 ألف اسرة وحصة البصرة منها 151 ألف اسرة.وذكر الاسدي في حديث عبر قناة السومرية، خلال زيارته دوائر الوزارة في مدينة البصرة إنه تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة براتب الرعاية في عموم العراق"، مشيرا الى ان" حصة البصرة بلغت 151 ألف اسرة من بينهم 26 ألف معين متفرغ من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وأوضح الاسدي، انه قبل عشرة أيام أطلقنا ملحق الوجبة السادسة تضمن 63 ألف مستفيد، وحصة البصرة كانت 7800 وتعتبر الحصة الاكبر بعد بغداد.وأضاف انه لدينا أكثر من مليون اسرة ينتظرون الشمول براتب الرعاية"، مؤكدا ان "الزيادة تعتمد على الموازنة الذي لم يقر اي زيادة لعام 2024 و2025، لذلك نعتمد على ما يقدمه مجلس الوزراء و والبرلمان من جداول.