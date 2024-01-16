السوداني يبحث مع مستشار الامن القومي الامريكي في دافوس صياغة جدول زمني لانهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ، على هامش مشاركته في ملتقى دافوس . وبحث الجانبان صياغة جدول زمني لانهاء مهمة التحالف الدولي في العراق .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني : ان اللقاء شهد التأكيد على بدء اعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة وزير الدفاع الى الولايات المتحدة الامريكية في شهر آب من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لانهاء مهمة التحالف والانتقال الى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف".

وتطرق الجانبان الى دعوة الرئيس الامريكي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة الولايات المتحدة الامريكية، والاتفاق على تعيين موعد محدد ببن فريقي الرئيسين.

وشدد السوداني، خلال اللقاء، على رفض اي عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الامريكي الاخير الذي حصل في بغداد، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على التصدي لاية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزّة،

مشددا على :" ان استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الابادة التي تستهدف ابناء الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي"، مجدداً تأكيد ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على ارضهم.