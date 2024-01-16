الاستخبارات العسكرية تطيح بارهابي كان "جنديا " في داعش بمحافظة الانبار

اطاحت الاستخبارات العسكرية بارهابي، كان يعمل بصفة "جندي" في داعش الارهابي بمحافظة الانبار .

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان ، ان القبض على الارهابي تم من خلال كمين محكم في حي الهداية ، بعد جهد استخباري مميز واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة ".

واضافت :" ان الارهابي مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في قضاء راوة بمحافظة الانبار، وكان يعمل بصفة جندي في عصابات داعش الارهابية واسهم بقتال القوات الامنية قبل التحرير، و تم تسليمه الى جهة الطلب "