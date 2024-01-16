الداخلية تنفي اصدار عفو عن جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين المحكومين بالسجن

نفت وزارة الداخلية اصدار عفو عن جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين المحكومين بالسجن.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان :" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن ( اصدار عفو عام من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري عن جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين والمحكومين بالسجن).
واوضح :" ان الوزير وجه في التاسع من كانون الثاني ،بمناسبة عيد الشرطة العراقية، بان يكون هناك عفو من العقوبات الانضباطية فقط "، مؤكدا ضرورة اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حصراً.
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