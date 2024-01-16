السوداني : العراق منفتح على جميع انواع التعاون مع الشركات العالمية ذات التكنولوجيا الحديثة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العزم على استمرار العمل لتطوير البيئة الاستثمارية العراقية .

وقال السوداني ، خلال لقائه رئيس شركة HKN اينرجي النفطية روس بيروت جونيور ، على هامش مشاركته في منتدى دافوس :" ان العراق منفتح على جميع انواع التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة ".

وشهد اللقاء التباحث في مجمل المشاريع النفطية والفرص المتاحة للشراكة والتطوير في هذا المجال. واستعرض السوداني خطط الحكومة لتنمية القطاع النفطي وتوسعة استثمار الغاز، وجولات التراخيص القادمة.