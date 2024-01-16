رئيس الوزراء يؤكد توجه الحكومة بشكل واسع نحو استثمار الغاز وتوسيع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد

حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لقاء عمل شارك فيه رؤساء وممثلو 57 شركة عالمية مُختصة في مجالات الطاقة والنفط والغاز ومجالات اقتصادية متنوعة، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.

واستعرض السوداني ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، خطط الحكومة في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي قطع شوطاً كبيراً، والفرص الاستثمارية الكبيرة ومشاريع المدن الصناعية وميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية الحيوي، ومشاريع حقول النفط المتكاملة.

كما أشار السوداني إلى مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة، التي جرى إبرامها مع شركات صينية وإماراتية، مؤكداً توجه الحكومة، بشكل، واسع نحو استثمار الغاز وتوسيع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد، وكذلك المشاريع السكنية التي انطلقت، والمشاريع الأخرى المخطط لها في جميع محافظات العراق".

وشدد السوداني ؛ على أهمية الإصلاحات المصرفية التي جرى تنفيذها، وعمل عليها البنك المركزي العراقي؛ من أجل التواصل مع المصارف الدولية لتحقيق معايير الامتثال للنظام المالي والمصرفي العالمي.

وعلى صعيد تدعيم الاستقرار والأمن في العراق، بيّن رئيس مجلس الوزراء :" ان امن المنطقة واستقرارها يعتمدان بشكل كبير على استقرار العراق، وأن أي محاولة لزعزعة الوضع الداخلي في العراق أو التعرّض لأمنه، ستؤدي إلى إضرار بالأمن الإقليمي والدولي للشرق الأوسط.

وحضر اللقاء ؛ وزيرا الخارجية والنفط، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.