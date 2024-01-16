الإطاحة بثلاثة إرهابيين بينهم قناص في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، الاطاحة بثلاثة ارهابيين في ضمنهم قناص في كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مفارز مديرية استخبارات وامن محافظة كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبمشاركة فوج المغاوير لقيادة عمليات كركوك و قوة السوات لمكتب قائد شرطة كركوك تمكنت من القاء القبض على 3 ارهابين في مناطق متفرقة من كركوك".

وأوضحت أن "الإرهابيين كانوا يعملون دعم لوجستي لتنظيم داعش الارهابي والسائق الشخصي للمسؤول العسكري في جبال حمرين، وقد شاركوا في الهجمات على القوات الامنية واحدهم كان يعمل قناصا".

وأشارت الى أنه "بجهد استخباري عالي تمكن المديرية اعلاه ومن خلال المعلومات الاستخبارية بالعثور على حزام ناسف".