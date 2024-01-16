لانجاح الزيارة الرجبية.. وزير الداخلية يترأس مؤتمراً امنيا موسعاً

ترأس وزير الداخلية عبد الامير الشمري،رئيس اللجنة الامنية العليا لتأمين احياء ذكرى الزيارة الرجبية، مؤتمراً موسعاً بحضور الجهات الامنية والخدمية وممثلي العتبة الكاظمية المقدسة.

وذكر بيان لمكتب الوزير انه جرت مناقشة الخطط الامنية والخدمية خلال ايام زيارة الامامين الكاظمين لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، وايجاد افضل السبل في انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة الخالدة التي يحييها الملايين من المعزين بهذا المصاب الجلل من داخل العراق وخارجه ".

واكد الوزير على تكثيف الجهد الاستخباري وزيادة دوريات النجدة والمرور ، خاصة في الطرق السريعة لمتابعة حركة العجلات.