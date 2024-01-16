إحصائيات رسمية تتعلق بالمشاريع المخالفة لشروط السلامة والحرائق

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رصدت مديريَّة الدفاع المدني الكثير من المشاريع المخالفة خلال العام الماضي، حيث بلغ عددها ما يقارب ال 1000 مشروع، وذلك بحسب وزارة الداخلية.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري، بأنَّ المديرية أشرت انخفاضاً في عدد حوادث الحريق خلال 2023، بنسبة 21 بالمئة، عازياً السبب إلى التزام أصحاب المحال والمنازل بمحددات وشروط وتعليمات السلامة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أنَّ فرق المديرية تقوم بالكشف مرتين سنوياً على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع للتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة ويتم توجيه إنذار للمشاريع المخالفة، وفي حال عدم التزامها يتم غلقها وإحالة أصحابها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وأضاف ميري أنَّ مديرية الدفاع المدني، وإلى جانب نشاطها بإخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ، تشارك بأعمال تطهير الأراضي الملوثة بالألغام، إذ بلغ عدد المقذوفات الحربية التي رفعتها خلال العام الماضي، 226 ألفاً و897 مقذوفاً حربياً وبالتالي فإنَّ هذا نشاط مهم تقوم به المديرية.ولفت الى أنَّ عمليات إخماد حوادث الحريق تحدث خلالها عمليات إنقاذ لمبالغ مالية، وبلغت قيمة المبالغ المالية التي أنقذتها الفرق، أربعة مليارات و11 مليون دينار.