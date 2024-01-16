الخارجية تستدعي السفير العراقي بطهران للتشاور

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أستدعت وزارة الخارجية العراقية، سفيرها لدى طهران إلى بلده للتشاور بشأن الاعتداءات الإيرانية على أربيل.وذكرت الخارجية في بيان لها، انها إستدعت اليوم الثلاثاء الموافق 16/4/2024، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، وذلك لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على اربيل، والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.وفي السياق ذاته، أعلنت الخارجية استدعاء السفير الإيراني لدى العراق وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة، بشأن القصف الإيراني الذي طال أربيل، وتسبب باستشهاد 4 واصابة 6، بينهم أطفال ونساء