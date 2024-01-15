المندلاوي يدعو لاستكمال انجاز مشاريع النقل الاستراتيجية وزيادة حصة العراق المائية

بحث محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة, مع السفير التركي لدى العراق علي كوناي والوفد المرافق له، اخر التطورات على الساحة الإقليمية، وعدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء حسب بيان لمكتب المندلاوي التأكيد على اهمية دفع مسار العلاقات الثنائية بين بغداد وانقرة إلى مستويات اعلى وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين، وأهمية توثيق التعاون في مختلف المجالات لا سيما في الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية، فضلاً عن استكمال انجاز مشاريع النقل الاستراتيجية لتعزيز مكانة الدولتين وتنشيط حركة التجارة في المنطقة, وضرورة زيادة الاطلاقات المائية المخصصة للعراق لتأمين خزين يكفي لسد حاجة البلاد خلال فصل الصيف المقبل.