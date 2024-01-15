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المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة كونيكو الامريكية في العمق السوري


شنت المقاومة الاسلامية في العراق ، الاثنين، هجوما على قاعدة أمريكية في سوريا. 

وذكرت المقاومة في بيان انه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا ، برشقة صاروخية ".

واوضحت ان الرشقة "، أصابت أهدافها بشكل مباشر". 

وتستمر المقاومة الاسلامية في العراق في شن هجمات ضد قواعد القوات الامريكية منذ بدء عمليات طوفان الاقصى في فلسطين.

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المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة كونيكو الامريكية في العمق السوري
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