الأمن الوطني يطيح بمتهمين اثنين احدهما انتحل صفة الانتماء له

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بمتهمَين أحدهما انتحل صفة ضابط في الجهاز وآخر مفوض في مديرية المرور العامة، وذلك في محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال الجهاز في بيان إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة ووفقاً لمذكرة قبض قضائية تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني يحتال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيهامهم بإمكانية التعيين على ملاك الجهاز".

وأشار البيان، إلى أنه "تم الإطاحة بمتهم آخر ينتحل صفة مفوض مرور في محافظة البصرة، وبحوزته ما يقارب (40) معاملة تعقيب تخص (عجلات ودراجات) غير أصولية محجوزة، يدعي المتهم بإمكانية تعقيبها مقابل أخذ مبالغ مالية من المواطنين ثم يختفي عن الأنظار".

وأكد الجهاز، أنه "جرى تدوين أقوال المتهمَين وإحالتهما إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".