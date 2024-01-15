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هيبت الحلبوسي يرفع دعوى بشأن "مخالفات" جلسة السبت ويطالب بإبطالها


اعلن النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، مطالبا بإبطالها. 

وقال الحلبوسي في بيان له "أقمنا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

وأضاف، "طلبنا أن تركز على عدم دستورية الإجراءات وإلزام المدعى عليه بإبطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ 13-1-2024 وعدم تكرار تلك المخالفات".

واتهم النائب هيبت الحلبوسي، امس الاحد (14 كانون الثاني 2024)، نائبي رئيس البرلمان محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، بممارسة مخالفات تسببت بعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد.

وكان مجلس النواب قد انهى الجولة الأولى من جلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد بتصدر المرشح عن تقدم شعلان الكريّم بـ152 صوتا من اصل 313 نائبا حاضرا في الجلسة.

ومع الذهاب للجولة الثانية حيث يجب ان تتم المنافسة بين اعلى مرشحين حصلا على أصوات، وهم كل من شعلان الكريم 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، الا ان رئاسة البرلمان بقيادة النائب الأول لم يعقد الجلسة رغم مرور ساعات على موعد استئنافها قبل ان يقوم بتأجيل الجلسة.

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هيبت الحلبوسي يرفع دعوى بشأن "مخالفات" جلسة السبت ويطالب بإبطالها
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