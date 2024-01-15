تجديد عقود محاضري 2020، قرار تصدره وزارة التربية

وصرّح المكتب الإعلامي عن مقررات الاجتماع الذي امتد لساعات اليوم بإصدار الوزير عدد من القرارات، من بينها تجديد عقود محاضري ٢٠٢٠ وتجهيز المديريات العامة للتربية في عموم العراق ب(200) الف رحلة مزدوجة و ما يقارب (15) ألف مادة من مستلزمات الأثاث المدرسي سيتم توزيعها على الإدارات حسب الحاجة الفعلية .
موضحاً قرار دولة رئيس الوزراء خلال لقائه بالمديرين العامين مؤخرا بضرورة النزول الميداني ورؤية الواقع إضافة الى تمديد ساعات الدوام الرسمي وجعله صباحا ومساء، فيما استمع وزير التربية لأهم النقاط التي استعرضتها اللجنة الوزارية المشكلة لغرض إحتساب الشهادات وحسب ضوابط وتعليمات ستُعتمد في الأيام القليلة المقبلة.
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