تجديد عقود محاضري 2020، قرار تصدره وزارة التربية

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حضر وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري إجتماعا موسعا ضم المديرية العامين للتربية، اليوم الإثنين، باحثا أهم مستجدات الملف التربوي وأثرها على المنظومة التعليمية، مُستهِلا الحوار بمناقشة نسب تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي للمرحلة الثانية وإمكانية تعزيزها بتخصيص واستملاك الاراضي لاقامة المشاريع التربوية التي ستسهم في القضاء على الدوام الثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية والعديد من القضايا التي تُعنى بالشأن التربوي وابرز الخطط المُعدة استعدادا لاداء الامتحانات التمهيدية ونصف السنة .وصرّح المكتب الإعلامي عن مقررات الاجتماع الذي امتد لساعات اليوم بإصدار الوزير عدد من القرارات، من بينها تجديد عقود محاضري ٢٠٢٠ وتجهيز المديريات العامة للتربية في عموم العراق ب(200) الف رحلة مزدوجة و ما يقارب (15) ألف مادة من مستلزمات الأثاث المدرسي سيتم توزيعها على الإدارات حسب الحاجة الفعلية .موضحاً قرار دولة رئيس الوزراء خلال لقائه بالمديرين العامين مؤخرا بضرورة النزول الميداني ورؤية الواقع إضافة الى تمديد ساعات الدوام الرسمي وجعله صباحا ومساء، فيما استمع وزير التربية لأهم النقاط التي استعرضتها اللجنة الوزارية المشكلة لغرض إحتساب الشهادات وحسب ضوابط وتعليمات ستُعتمد في الأيام القليلة المقبلة.