السوداني متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس

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غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، متوجهاً الى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر، اليوم، العاصمة بغداد إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54.ومن الجدير بالذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي هو منظمة دولية غير ربحية منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال، إلى جانب قضايا إنسانية وسياسية، تأسس على يد أستاذ الأعمال شواب عام 1971 ب‍سويسرا.وكان المنتدى قد افتتح عام 2006 مكاتب إقليمية له بالعاصمة الصينية بكين وفي نيويورك بالولايات المتحدة.