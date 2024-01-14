الاستخبارات والامن تطيح بمتهمين اثنين يتاجران بالاثار في بابل

اطاحت المديرية العامة للاستخبارات والامن بمتهمين اثنين يتاجران بالاثار في بابل .

وذكر بيان للمديرية انه وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية ذاتها من الاطاحة بمتهمين احدهما امرأة يتاجران بالقطع الاثرية حيث تم ضبط بحوزتهما بالجرم المشهود قطعة اثرية ثمينة كانا يحاولان بيعها، جاءت عملية القبض بعد استدراج المتهمين من محافظة النجف الى محافظة بابل وبكمين محكم القي القبض عليهما واحالتهما الى القضاء.