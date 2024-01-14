رئيس الوزراء: المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد.

وثمن رئيس الوزراء خلال حضوره المؤتمر الأول لمكافحة الفسادجهود جميع المتصدّين لآفة الفساد واصفاً وقفتهم بالبطولية والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام وما تعنيه مواجهة حالات الفساد المالي والإداري

وقال ان الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي مشيرا الى أن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض.

واكد رئيس الوزراء وجوب التوقف عند محطة مكافحة الفساد موضحا أن الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها وشرعت بالعمل في مجالات عدة بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد.

و أشار السوداني إلى تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم.

واختُتم المؤتمر بجملة توصيات جاء فيها:

1- الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانوناً، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالرأي العام ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة؛ بغية فرض الجزاء القانوني بحق المدانين وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام.

2- التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية؛ منعاً للفساد وحماية للأموال العامة.

3- تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها، وإنشاء آليات تقييم دورية وشفافة لمستواها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

4- تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالي والتقني لزيادة مستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في رصد ومكافحة الفساد.

5- تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه.

6- السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصاً ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.

7- تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، استناداً إلى أحكام المادة 108 من الدستور؛ تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة.