رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة.

واكد السوداني خلال حضوره المؤتمر الأول لمكافحة الفساد ان العراق أنجز جميع السبل القانونية وعلى الدول تنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترداد المطلوبين وقال ان " علاقة العراق مع الدول تتعلق بمدى تعاونها باسترداد المال العام والمطلوبين.

واشار الى إجراء التقييم الشامل للمديرين العامين والوكلاء..وتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وصدور التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.

واوضح رئيس الوزراء : وجهنا بأتمتة الضرائب والجمارك وأنشانا حساب الخزينة الموحد.

وقال لو تم تفعيل الأتمتة والدفع الإلكتروني والحساب الموحد لما حصلت سرقة القرن.. ونسعى للوصول إلى حساب موحد يظهر حركة الأموال في جميع مؤسسات المالية.. وإلزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص

واضاف رئيس الوزراء: وجهنا بإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي وألزمنا الجهات الحكومية بتقديم البيانات المالية لإكمال إجراءات الرقابة والتدقيق.