الحشد يضبط عبوات شديدة الانفجار على الشريط الحدودي مع سوريا

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الاحد، بالاستيلاء على اجسام مفخخة شديدة الانفجار بعملية امنية استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر ان "قوة امنية من قوات الحشد نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز لبقايا خلايا التنظيم الاجرامي في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اجسام مفخخة شديدة الانفجار مطمورة تحت الارض في المناطق المستهدفة ".

واضاف المصدر ان "القوة استولت على عبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار ".

وأشار الى ان "فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية ، مؤكدا ان" العملية جاءت للتطهير مناطق صحراء الانبار الغربية من خطر ارهابيي داعش وتعقب اماكن اخفاء اسلحتهم ".