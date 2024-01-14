الامن النيابية: اخراج القوات الامريكية بات ضرورة بعد توجه البرلمان الاخير

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، استمرار الجهود النيابية لاصدار قرار جديد لاخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال القدو في حديث لـ/ المعلومة/،ان" قادة النصر ضحوا بأنفسهم من اجل نصرة المظلومين وهم يمثلون مدرسة لكل فصائل المقاومة التي اخذت على عاتقها اخراج المحتل الامريكي لافتا الى ان" العراق امن ومستقر وقادر على الدفاع عن حدوده في ظل وجود قواته وحشده".

واضاف،انه" لا خيار امام العراق سوى اخراج المحتل الامريكي من أراضيه "، لافتا الى "الوجود الأمريكي بات ابرز ازمات الشرق الاوسط والعالم وان هناك حراكا نيابيا متصاعدا من اجل الضغط باتجاه انهاء اي وجود عسكري في القواعد العراقية".

واشار الى ان" اخراج الاحتلال الامريكي سيحقق استقرارا امنيا وينهي انتهاك السيادة من قبل طيرانه مؤكدا ان" مستقبل العراق هو بانهاء الوجود الاجنبي بكل عناوينه".

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، قد اكد امس الأحد، أن قرار المجلس بإخراج القوات الأجنبية من البلاد قرار مبدئي وثابت، داعيا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى تنفيذ القرار.