المفوضية : تسلمنا 248 ردا من الهيئة القضائية ولاقرار بفتح المحطات حتى الان

افصحت مفوضية الانتخابات، عن حصيلة القرارات التي تسلمتها من الهيئة القضائية في الطعون بنتائج الانتخابات المحلية .

وقال الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، " بلغ عدد القرارات المستلمة من الهيئة القضائية للانتخابات على الطعون المقدمة للمفوضية (248) قرارا " .

وأضاف، ان " الاغلبية العظمى للقرارات كانت بالرد ، لأن المفوضية قد قامت بإعادة و احتساب و تدقيق الاصوات وفق احكام القانون " .

وتابع القول ، " ⁠تسلمنا طعنين من الهيئة القضائية كانت تحتاج الى اجابات لبعض الاستفسارات ، و سيتم الاجابة عنهما خلال 24 ساعة المقبلة بعد انجازها "، مؤكدا انه " الى الان لم نتسلم قرارا من الهيئة القضائية لفتح اي من المحطات او عدها وفرزها "