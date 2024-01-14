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القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني بعد مساومته لفتاة بمبلغ مالي في البصرة


ألقت شرطة مكافحة اجرام البصرة القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني بعد مساومته لفتاة بمبلغ مالي.

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ،ان مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة القت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونياً وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ من المال.

واضافت، تمت عملية القبض عليه بعد أن استنجدت المشتكية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الـ 115 حول تعرضها للابتزاز، تم تشكيل فريق عمل مختص بأمرة مدير القسم ووضع خطة عمل للاطاحة به ، وتم نصب كمين محكم اثمر بإلقاء القبض عليه .

واشارت إلى أنه وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بالابتزاز ليتم احالته الى القضاء وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات.

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القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني بعد مساومته لفتاة بمبلغ مالي في البصرة
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