النزاهة تضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشا مقابل إنجاز معاملة قرض من مصرف حكومي في نينوى

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ثلاثة مُتَّهمين اقترفوا جريمة الرشوة؛ مقابل تيسيرهم إنجاز معاملةٍ لتسلُّم قرض بـ(100) مليون دينار من مصرفٍ حكوميٍّ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة،بحسب بيان لها انه" وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة فريق عملٍ، بعد تلقيها شكوى من أحد المُواطنين الذي يروم إنجاز معاملة لتسلم قرض الإسكان البالغ (100) مليون دينار من مصرف الرافدين، بعد تعرُّضه للمساومة والابتزاز والإجبار على دفع رشوة؛ مقابل تسهيل إنجاز المعاملة.

واضافت الدائرة إنَّ" الفريق، بعد إجرائه عمليَّة التحرّي والتقصّي عن المعلومة واستحصال القرار القضائيّ، قام بالانتقال إلى موقع المصرف الواقع على طريق موصل – دهوك، ونصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، حيث تمَّ الإيقاع باثنين منهم مُتلبّسين بأخذ حصتهم من مبلغ الرشوة، فيما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ آخر أقدم على ترويج المعاملة، فضلاً عن ضبط مبلغ الرشوة البالغ ( ٣١،٥٠٠،٠٠٠) مليون دينار ومعاملة المقترض المشتكي.

ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.