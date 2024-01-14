جنايات كربلاء: السجن 15 سنة بحق مجرم روج لأفكار الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم قام بنشر عمليات عصابات داعش الارهابية وتبني افكاره.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وبدلالة المادة الثانية / ١ و ٣ واستدلالاً بالمادة ١٣٢ من قانون العقوبات".